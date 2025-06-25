Студентов придавило арматурой в поездке «зайцем» в грузовом поезде, юношей не спасли

В Подмосковье двух студентов придавило арматурой в грузовом поезде, их не спасли

Студенты МГСУ пытались проехать «зайцем» в товарном вагоне и не выжили. Об этом сообщает MSK1.ru.

Молодым людям было 19 и 18 лет, в Москву они приехали из Ростова-на-Дону и Петрозаводска. Как рассказала мать старшего, юноши планировали доехать до Ярославля в вагоне, загруженном арматурой. Предположительно, в пути обоих придавило грузом.

Когда поезд приехал в Ивантеевку, молодых людей обнаружили, но спасти уже не смогли.

При этом юноши не выходили на связь долгое время, поэтому родители стали искать их и привлекли волонтеров.

«У нас была надежда до последнего, что мы их найдем живыми. Что они сидят где-нибудь в полиции», – рассказала женщина.

Она предполагает, что во время путешествия арматурой сыну пробило брюшную полость.

Как рассказали журналистам в экстренных службах, следов насилия обнаружено не было.

По словам матери, ее сын был «абсолютно положительным мальчиком». Молодой человек не только сам получал образование, но и сам преподавал математику.

Ранее пожарные спасли туриста, которого придавило 300-килограммовым валуном.