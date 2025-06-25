На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Студентов придавило арматурой в поездке «зайцем» в грузовом поезде, юношей не спасли

В Подмосковье двух студентов придавило арматурой в грузовом поезде, их не спасли
close
Taras Valerievich/Shutterstock/FOTODOM

Студенты МГСУ пытались проехать «зайцем» в товарном вагоне и не выжили. Об этом сообщает MSK1.ru.

Молодым людям было 19 и 18 лет, в Москву они приехали из Ростова-на-Дону и Петрозаводска. Как рассказала мать старшего, юноши планировали доехать до Ярославля в вагоне, загруженном арматурой. Предположительно, в пути обоих придавило грузом.

Когда поезд приехал в Ивантеевку, молодых людей обнаружили, но спасти уже не смогли.

При этом юноши не выходили на связь долгое время, поэтому родители стали искать их и привлекли волонтеров.

«У нас была надежда до последнего, что мы их найдем живыми. Что они сидят где-нибудь в полиции», – рассказала женщина.

Она предполагает, что во время путешествия арматурой сыну пробило брюшную полость.

Как рассказали журналистам в экстренных службах, следов насилия обнаружено не было.

По словам матери, ее сын был «абсолютно положительным мальчиком». Молодой человек не только сам получал образование, но и сам преподавал математику.

Ранее пожарные спасли туриста, которого придавило 300-килограммовым валуном.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами