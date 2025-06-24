На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пожарные спасли туриста, которого придавило 300-килограммовым валуном

Goodnewsnetwork: в США пожарные спасли туриста, оказавшегося под валуном в 300 кг
close
Jason Harrington/Seward Fire Department

Пожарные подняли 300-килограммовый валун, чтобы спасти мужчину, придавленного в ледяном ручье на Аляске, пишет Good News Network.

Инцидент произошел, когда 61-летний Келл Моррис и его жена гуляли в дикой местности южнее Анкориджа. Сделав неверный шаг, мужчина сорвался вниз со склона и спровоцировал обвал камней. Американец упал вместе с ними и оказался лицом вниз в ледяном ручье, придавленный валуном весом около 300 килограммов.

Келл добавил, что слышал грохот катящихся камней, а затем почувствовал удар по спине и то, как его прижало к земле. Его жена, Джоанна Руп, вызвала по телефону спасателей, передав им координаты. Пока ехала помощь, у Морриса началось обморожение, он терял сознание, а его речь становилась невнятной.

Чтобы освободить мужчину, спасатели использовали два воздушных мешка, обычно применяемых для извлечения автомобилей. В итоге группа из семи человек сумела приподнять валун и вытащить пострадавшего.

Моррис провел в больнице два дня. По словам начальника пожарной службы, именно сочетание факторов — хорошая погода, наличие спасателей и мобильная связь сыграло ключевую роль в успешной операции.

«Все звезды сошлись в одну линию, чтобы спасти этого человека», — отметил специалист.

Ранее в США спасли 13 человек, застрявших в туалете Burger King из-за торнадо.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами