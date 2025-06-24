Пожарные спасли туриста, которого придавило 300-килограммовым валуном

Goodnewsnetwork: в США пожарные спасли туриста, оказавшегося под валуном в 300 кг

Пожарные подняли 300-килограммовый валун, чтобы спасти мужчину, придавленного в ледяном ручье на Аляске, пишет Good News Network.

Инцидент произошел, когда 61-летний Келл Моррис и его жена гуляли в дикой местности южнее Анкориджа. Сделав неверный шаг, мужчина сорвался вниз со склона и спровоцировал обвал камней. Американец упал вместе с ними и оказался лицом вниз в ледяном ручье, придавленный валуном весом около 300 килограммов.

Келл добавил, что слышал грохот катящихся камней, а затем почувствовал удар по спине и то, как его прижало к земле. Его жена, Джоанна Руп, вызвала по телефону спасателей, передав им координаты. Пока ехала помощь, у Морриса началось обморожение, он терял сознание, а его речь становилась невнятной.

Чтобы освободить мужчину, спасатели использовали два воздушных мешка, обычно применяемых для извлечения автомобилей. В итоге группа из семи человек сумела приподнять валун и вытащить пострадавшего.

Моррис провел в больнице два дня. По словам начальника пожарной службы, именно сочетание факторов — хорошая погода, наличие спасателей и мобильная связь сыграло ключевую роль в успешной операции.

«Все звезды сошлись в одну линию, чтобы спасти этого человека», — отметил специалист.

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