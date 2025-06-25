На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Радиостанция Судного дня» передала почти 30 загадочных слов за день

«Радиостанция Судного дня» передала в эфир 29 слов 25 июня
close
Shutterstock

«Радиостанция Судного дня» УВБ-76 передала в эфир 29 слов. Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи».

Утром 25 июня в канале была передана информация о предстоящей «тренировке», после чего администраторы канала спрогнозировали, что за день в эфир будет передано порядка 20 сообщений.

В период с 09:09 до 17:11 по московскому времени в эфир передали 24 сообщения, состоящие из 29 слов. Некоторые слова повторялись. Хронологический список слов, согласно эфиру, можно перечислить так: «сласть», «буеропрыщ», «жердь», «хрякохрыч», «раекокрах», «мелкий», «мелкий», «спидошлиц», «нарциссовый», «зацветение», «кранофай», «юсобоек», «фондошурф», «рань», «вьедливый», «коржоплот», «ментотреп», «коржоплот», «кранокарп», «даяние», «носодуст», «усикозалп», «оболобьес», «икорный», «милиция», «коньячный», «скидофонд», «джаз», «лиссабон».

До этого Роскомнадзор впервые высказался о работе «Радиостанции Судного дня». В ведомстве заявили, что информация о пользователе, выходящем в радиоэфир на этой частоте, включая выделенные ему радиочастоты или каналы, типы используемых радиоэлектронных средств, их адреса и условия использования, не является общедоступной.

Ранее в России объяснили феномен «Радиостанции Судного дня».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами