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Мать шестерых детей пыталась продать младенца и получила срок

В Узбекистане мать осудили за попытку продать ребенка
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Shutterstock

В Узбекистане суд вынес приговор местной жительнице, которая пыталась продать своего ребенка. Об этом сообщает Nova24.uz со ссылкой на пресс-службу Верховного суда.

Инцидент произошел в Сурхандарьинской области. По данным издания, мать шестерых детей хотела передать младенца незнакомым людям за денежное вознаграждение в размере 62 миллиона сумов (более 420 тысяч рублей).

Родительницу задержали во время сделки. В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье о торговле людьми. Суд признал мать виновной и приговорил к трем годам лишения свободы.

До этого в Дагестане женщина продала ребенка сразу же после рождения. 39-летняя мать не хотела оставлять себе новорожденного, поэтому договорилась с акушеркой, что та заберет его, за ребенка родительница получила 650 тысяч рублей.

Дело раскрыли только спустя несколько месяцев. Биологическую мать ребенка и его «приемных» родителей задержали.

Ранее в Казахстане мать, медсестру и две пары судят за торговлю детьми.

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