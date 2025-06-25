В Ленобласти раскрыли канал поставки SIM-карт для телефонных мошенников

В Ленинградской области полицейские пресекли крупную схему поставок SIM-карт, которые использовались для телефонных мошенничеств. Об этом сообщила в Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным полиции, организатором схемы стал житель Всеволожского района — руководитель компании, работавшей с несколькими мобильными операторами. Он нашел в даркнете объявление, где украинские кол-центры искали крупные партии российских номеров.

Предприниматель подключил к делу родственников и знакомых. С помощью арендованных точек продаж они получали SIM-карты от операторов связи, активировали их с фиктивными данными, оформляя на вымышленных иностранных граждан.

Затем активированные карты продавались в теневом интернете. Их использовали для настройки SIM-боксов — устройств, которые подменяли номера и делали звонки из-за рубежа похожими на российские.

С начала 2024 года через эту схему было продано более 32,5 тысячи SIM-карт, отметила Волк. С их помощью совершили около тысячи IT-преступлений в отношении россиян. По подсчетам оперативников, раскрытие схемы позволило остановить более 15 тысяч мошеннических звонков в сутки.

Уголовное дело расследуется по статье 158 УК РФ («Кража»). Полицейские уже провели обыски в жилых и торговых помещениях фигурантов. Силовики нашли документы, технику и другие доказательства. Сейчас следствие устанавливает все эпизоды преступной деятельности и других ее участников.

Ранее были названы три уязвимые перед телефонными мошенниками категории граждан.