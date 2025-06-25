«Мелочно»: депутат Останина высказалась о контроле алиментщиков за тратами на детей

Депутат Останина осудила инициативу о контроле алиментщиков за тратами на детей

Алиментщики, которые требуют отчетов о тратах на детей, поступают мелочно. Такое мнение выразила председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в комментарии для сайта «Страсти».

Депутат напомнила, что средства родитель выплачивает в первую очередь ребенку, а не бывшему партнеру, и не стоит жестко регулировать траты.

«Если отец или мать, которые должны выплачивать алиментные обязательства, будут считать, сколько ложечек йогурта в этом месяце съел его ребенок, мне кажется, это мелочно», – рассказала Останина.

Она также обратила внимание на то, что сами супруги, которые выплачивают алименты, не воспитывают общего ребенка, но требуют отчитываться о тратах.

«Не доверять распределение средств второму родителю, когда ты сам не участвуешь в воспитании ребенка – это как-то не по-мужски», – выразила свое мнение депутат.

Таким образом Останина прокомментировала предложение зампреда комиссии Общественной палаты РФ по демографии Павла Пожигайло. По его словам, часть родителей не платят алименты якобы из-за того, что им не говорят, куда тратятся деньги.

Он уверен, что «современные финансовые механизмы» позволят алиментщику контролировать расходы на ребенка.

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