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В России пристав села в такси и отобрала у водителя автомобиль

В Татарстане пристав отобрала автомобиль у таксиста, который подвозил ее
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BreizhAtao/Shutterstock/FOTODOM

В Татарстане пристав отобрала автомобиль таксиста, который оказался должником по алиментам. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП России по Республике Татарстан.

«Судебный пристав-исполнитель, покидая здание суда, вызвала такси. Каково же было ее удивление, когда за рулем автомобиля оказался еще один должник по алиментным обязательствам, которого она хорошо знала по исполнительному производству», — сообщили в ведомстве.

Прежде приставы уже пытались выйти на контакт с гражданином, но тот заявлял в ответ, что его «никогда не найдут». После окончания поездки мужчину пригласили в отделение. Задолженность в размере 165 тыс. рублей водитель погасить не смог, поэтому было принято решение арестовать автомобиль.

До этого дептранс предупредил москвичей об угрозе ареста автомобиля.

«Так случилось с владельцем машины, который регулярно парковался под запрещающими знаками. За нарушения он получил 26 штрафов от МАДИ, но не оплатил их в установленный срок — 60 дней. Судебные приставы арестовали автомобиль и отправили на спецстоянку. Чтобы вернуть машину, нарушителю нужно заплатить 73 тыс. рублей долга», — говорится в публикации.

Ранее неизвестный расстрелял автобус с красноярцами.

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