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Власти уральского города закрыли целлофаном крышу дома, протекающую уже 13 лет

Жители дома в Еманжелинске 13 лет терпят протекающую во время дождей крышу

Жители многоквартирного дома в Еманжелинске Челябинской области уже 13 лет страдают во время дождей. Крыша дома протекает, но власти не торопятся решать проблему. Об этом сообщается в группе регионального движения «Народный фронт» во «ВКонтакте».

Жители дома по улице Пятилетки, 7 в Еманжелинске уже 13 лет страдают из-за протекающей крыши. Тогда рабочие повредили кровлю во время установки спутниковых антенн, но ремонт так и не бы проведен. Дождевая вода каждый раз заливает квартиры и этажи, а от стен даже бьет током.

Жильцы неоднократно обращались в управляющую компанию с требованием отремонтировать крышу, но коммунальщики объяснили отказ убыточностью дома. Недавно власти района накрыли крышу целлофаном в два слоя, что не решило проблему.

В доме проживает около 200 человек, которые вынуждены терпеть затопления, порчу имущества и угрозу электрического удара. Представители Народного фронта обратились в Следственный комитет и прокуратуру с просьбой вмешаться и обязать ответственные лица провести необходимый ремонт.

После публикации поста в инфоцентре СУ СК России сообщили, что председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Алексею Колбасину доложить о промежуточных результатах процессуальной проверки, ее ход стоит на контроле в центральном аппарате ведомства.

Ранее власти Челябинской области расселили людей в непригодное жилье.

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