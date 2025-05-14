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Власти Челябинской области расселили людей в непригодное жилье

Власти Челябинской области расселили людей в жилье без отопления и воды

Власти Челябинской области расселили 100 человек из разрушенного аварийного здания в новое, но без горячей воды и отопления. Об этом сообщается в Telegram-канале «Новости Челябинска».

Согласно публикации, в 2018 году дом, из которого выехали люди, пострадал от землетрясения и частично разрушился. Местные власти долго не расселяли людей, но после вмешательства организации «Народный фронт» построили новую панельную десятиэтажку и передали людям ключи.

Жители радовались, но вскоре поняли, что их обманули. У новостройки, как и у старого дома, не было управляющей компании. В результате в здании не оказалось горячего водоснабжения и отопления. Хотя новая котельная и была построена, она не работала. Кроме того, не были подключены лифты и не было освещения на улице. На десятый этаж людям приходилось подниматься пешком — при этом в основном речь идет о пенсионерах 70-80 лет и инвалидах. Кроме этого, жильцам сообщили о вероятном отключении электричества.

В связи с этим «Народный фронт» обратился в прокуратуру с требованием привлечь к ответственности чиновников администрации Катав-Ивановска и обязать их обеспечить дом необходимыми коммуникациями.

4 мая на юге Москвы произошел взрыв в многоэтажке на улице Генерала Тюленева. После взрыва начался сильный пожар. Одна из квартир оказалась сильно повреждена.

Ранее вологжане заявили о взрывах в домах из-за самогонщиков.

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