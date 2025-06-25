В Тюмени школьники напали на подростков из-за их необычного внешнего вида

В Тюмени подростки-косплееры пострадали от нападения агрессивных школьников. Об этом пострадавшие рассказали Telegram-каналу «ЧС Тюмень».

Девочки, увлекающиеся косплеем, вышли на прогулку по центру города и столкнулись с незнакомыми детьми, которым, как позже уточнила в комментариях одна из жертв, было не больше 10 лет.

«Дети начали ходить за нами, оскорблять и кидать в нас вещи из-за того, что мы косплееры. Мы вначале не обращали на них внимания и продолжали гулять. Позже наша подруга заметила, что у них есть баллончик с красной краской», — вспоминает девушка.

Компания отправилась в ближайший торговый центр, чтобы обратиться за помощью к охране, но около входа к одной из косплеерш подбежал мальчик и залил ее халат аэрозольной краской. Пострадавшие намерены обращаться в полицию.

До этого подросток выстрелил в глаз мужчине у бара в центре Петербурга. Ранним утром 48-летний житель Мурино обратился за помощью к медикам и рассказал, что неизвестный выстрелил ему в лицо из газового пистолета. У мужчины диагностировали химический ожог первой степени конъюнктивы правого глаза, обработали ему рану и отпустили домой. К настоящему времени полиция уже задержала подозреваемого. Им оказался 17-летний петербуржец. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Ранее в Башкирии подростки от скуки избили 10-летнего мальчика.