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Назван простой способ замедлить старение клеток организма

Microbial Cell: кофеин способен замедлить старение клеток
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VictoriaArt/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из лаборатории клеточного старения при Лондонском университете королевы Марии выяснили, что кофеин может замедлять процессы старения на клеточном уровне. Работа опубликована в журнале Microbial Cell.

Кофеин давно связывают с пользой для здоровья, включая снижение риска возрастных заболеваний. Однако до сих пор оставалось неясным, как именно он влияет на внутренние механизмы клеток.

Ученые изучали одноклеточные дрожжи — модельный организм, чьи клеточные процессы во многом схожи с человеческими. Ранее та же команда исследователей уже установила, что кофеин может продлевать жизнь клеткам за счет воздействия на регулятор роста TOR (Target of Rapamycin) — древнюю клеточную систему, управляющую ростом и реакцией на стресс.

Однако новое исследование дало неожиданные результаты. Оказалось, что кофеин действует не напрямую на TOR, а активирует другой важный механизм — AMPK, своеобразный «топливный датчик» клетки. Эта система помогает клеткам справляться с нехваткой энергии и существует как у дрожжей, так и у человека.

«Когда у клетки мало энергии, AMPK включается и помогает ей адаптироваться. Наши данные показали, что кофеин способствует включению этого защитного механизма», — пояснил старший автор работы доктор Бабис Раллис.

AMPK также является мишенью препарата метформина, используемого при диабете и изучаемого как потенциальное средство продления жизни. По словам авторов, активация AMPK влияет на рост клеток, восстановление ДНК и устойчивость к стрессу — процессы, тесно связанные со старением.

«Это объясняет, почему кофеин может быть полезен для здоровья и долголетия, — отметил ведущий исследователь доктор Джон-Патрик Алао. — И открывает перспективы для разработки новых подходов — будь то питание, образ жизни или медикаменты — которые смогут активировать эти механизмы напрямую».

По мнению авторов, чашка кофе утром может не только взбодрить, но и запустить в организме защитные клеточные процессы, продлевающие молодость.

Ранее ученые впервые создали искусственные аналоги живых клеток.

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