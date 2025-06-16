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Россиянам назвали «суперфуд» для снижения стресса и работы мозга

Нутрициолог Гузман: рыба поможет снизить стресс
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Nata Bene/Shutterstock/FOTODOM

Рыбу и морепродукты полезно включать в свой рацион питания, чтобы улучшить эмоциональное состояние и справиться со стрессом. Об этом kp.ru рассказала нутрициолог, санитарный врач Екатерина Гузман.

По ее словам, любая рыба содержит омега-3 жирные кислоты, которые нужны для поддержания здоровья мозга, улучшения памяти и уменьшения тревожности. Кроме того, в ней есть большое количество цинка, селена и витамина D. Они укрепляют защитные силы организма, что особенно важно в период повышенных нагрузок. Йод важен для щитовидной железы, фосфор – для костей.

Терапевт-кардиолог клиники «Семейная» Ирина Чекмарева рассказала газете «Известия», что витамин D играет важную роль в поддержании здоровья человека. Основные его источники — это солнечный свет, жирная рыба и яйца, однако многие люди сталкиваются с дефицитом этого витамина.

«Так что, по сути, рыба — это природный «суперфуд» для мозга. Достаточно включать ее в рацион два–три раза в неделю, чтобы обеспечить организм необходимыми элементами. Любой сорт — от доступной сельди до лосося, содержит важные для растущего организма элементы», — заключила Гузман.

Директор Института долголетия при школе геронтологии Университета Южной Калифорнии Вальтер Лонго до этого рассказал, что тунец и рыбу-меч следует употреблять не чаще одного раза в две-три недели из-за повышенного содержания в них токсичных веществ. Более безопасным выбором остаются лосось, скумбрия и сардины.

Ранее ученые открыли «супергены» сверхбыстрой эволюции.

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