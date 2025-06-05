Россиянам назвали самые подорожавшие за 10 лет продукты

В России за 10 лет больше всего выросли в цене сливочное масло и мороженая рыба

За 10 лет с 2014 по 2024 год больше всего подорожало сливочное масло, чья цена выросла с 339 до 927 руб. за килограмм. Об этом пишет «Парламентская газета» со ссылкой на доклад «О состоянии защиты прав потребителей».

По данным Росстата, также в топ-3 больше всего подорожавших продуктов попали мороженая рыба (цена за килограмм увеличилась с 98 до 244 руб.) и яблоки (68 руб. против 160 руб.).

«В два раза к 2014 году выросли цены на говядину — до 560 рублей за килограмм против 252 рублей, и почти в два раза на курицу — 221 рубль за кило против 117. Молоко за десять лет подорожало в 1,9 раза — до 78 рублей за литр», — говорится в материале.

Как отмечается в статье, за десять лет положение дел на рынке не сильно изменилось, правда, в 2014 года яблоки занимали четвертую строчку, а третье месть досталось белокочанной капусте.

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