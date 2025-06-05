На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам назвали самые подорожавшие за 10 лет продукты

В России за 10 лет больше всего выросли в цене сливочное масло и мороженая рыба
close
Leonid S. Shtandel/Shutterstock/FOTODOM

За 10 лет с 2014 по 2024 год больше всего подорожало сливочное масло, чья цена выросла с 339 до 927 руб. за килограмм. Об этом пишет «Парламентская газета» со ссылкой на доклад «О состоянии защиты прав потребителей».

По данным Росстата, также в топ-3 больше всего подорожавших продуктов попали мороженая рыба (цена за килограмм увеличилась с 98 до 244 руб.) и яблоки (68 руб. против 160 руб.).

«В два раза к 2014 году выросли цены на говядину — до 560 рублей за килограмм против 252 рублей, и почти в два раза на курицу — 221 рубль за кило против 117. Молоко за десять лет подорожало в 1,9 раза — до 78 рублей за литр», — говорится в материале.

Как отмечается в статье, за десять лет положение дел на рынке не сильно изменилось, правда, в 2014 года яблоки занимали четвертую строчку, а третье месть досталось белокочанной капусте.

В марте основатель онлайн-магазина продуктов с коротким сроком годности Fstok.ru Анастасия Колчина назвала самые дорогие чай и кофе. По ее словам, самый дорогой сорт кофе в РФ — Kopi Luwak (или «кофе лювак»). Килограмм тогда стоил от 50 тыс. до 70 тыс. руб. А самый дорогим чаем был сорт Da Hong Pao («Большой красный халат»), редкий китайский улун, который выращивается в горах Уишань в провинции Фуцзянь.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, что нужно знать про самый дорогой орех.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами