Десять мужчин подкараулили студентку, силой увезли ее на пляж и изнасиловали

В Индии десять мужчин изнасиловали на пляже 20-летнюю студентку

В Индии полиция расследует надругательство над 20-летней студенткой, под подозрением находятся десять местных жителей. Об этом сообщает The Times of India.

Инцидент произошел в городе Ганджам (штат Одисса) 15 июня. Как рассказали правоохранители, десять мужчин напали на девушку, когда она выходила на улицу вместе со своим другом. Последнего оттащили в сторону, а девушку увезли на городской пляж, где и совершили преступление.

Девушка подала заявление в полицию. В правоохранительных органах отметили, что личности семи подозреваемых уже удалось установить, они задержаны. Еще трое преступников находятся на свободе.

Издание отметило, что этот случай не первый за последнюю неделю. До этого групповому изнасилованию подверглась девятиклассница.

Ранее в Индии мужчина изнасиловал в поезде девочку-подростка, предложив накормить ее.