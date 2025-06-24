В Калининграде во время прогулки в детском саду на мальчика рухнуло дерево

В Калининграде на ребенка в детском саду упало дерево

В калининградском детском саду ребенку понадобилась помощь медиков после того, как на него упало дерево. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в Ленинградском районе города. По предварительной информации, педагоги вывели детей на прогулку. В какой-то момент из-за сильного ветра дерево рухнуло на шестилетнего мальчика.

«С травмами ребенок доставлен в лечебное учреждение. Его жизни ничего не угрожает», – сообщается в публикации.

По данным СМИ, мальчик получил закрытый перелом правого плеча со смещением. Его состояние оценивают как стабильное.

На данный момент в ситуации разбираются сотрудники следственного комитета. Они проводят проверку, которая поможет выявить обстоятельства произошедшего.

Процесс находится на контроле у прокуратуры. После проверки специалисты ведомства дадут правовую оценку исполнению законодательства в детском саду.

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