В Москве домработница украла у семьи лежавшие на балконе украшения на миллионы рублей

Baza: в Москве пенсионерка лишилась хранившихся в чемодане на балконе украшений

В Москве из квартиры пенсионерки похитили украшения на миллионы рублей. Об этом сообщает Baza.

По данным Telegram-канала, 65-летняя экс-предпринимательница переехала в центр Москвы вместе с дочерью и внуком зимой текущего года. С переездом им помогала домработница-иностранка, но, когда процесс завершился, сообщила о семейных обстоятельствах и вернулась на родину.

Семья наняла другую иностранку, которая нередко работала у семьи по пять дней в неделю и оставалась с ребенком. Помимо этого, она якобы часто выходила за гладильной доской на балкон, где находился дорогой чемодан с украшениями.

В апреле пенсионерка заметила, что в чемодане не хватает некоторых ювелирных украшений, но не придала этому значения. После отдыха она снова заглянула в «сейф», там отсутствовали уже все украшения.

«Пропало все – даже золотой кинжал с драгоценными камнями», – сообщается в публикации.

По оценкам женщины, внутри находились украшения примерно на пять миллионов рублей, но цифра может увеличиться. Пострадавшая предположила, что вещи украла домработница. Женщина сначала согласилась пройти полиграф, но позже сослалась на семейные обстоятельства и уехала на родину.

Владелица украденного обратилась в полицию.

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