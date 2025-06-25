Краеведа из Петербурга осудили за уравнивание СССР и нацистов

В Петербурге суд вынес приговор в отношении краеведа Дмитрия Витушкина, которого обвиняли в реабилитации нацизма в интернет-публикациях. Об этом сообщает 78.ru.

В сообществе, где петербуржец был администратором, он выложил материалы, в которых приравнивал СССР к нацистской Германии, утверждая, что обе страны якобы должны нести равную ответственность за развязывание Второй мировой войны. Соответствующее заявление идет вразрез с установленными историческими фактами и документами.

Вину в содеянном мужчина признал.

Суд приговорил его к году в колонии-поселении. Помимо этого, ему запретили три года заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов.

До этого в Петербурге поймали подростка, которого подозревают в порче Знамени Победы, которое висело на улице Танкиста Хрустицкого. Во время обысков у юноши обнаружили предметы, которые указывают на его неонацистские взгляды.

Ранее уральского спортсмена арестовали за пропаганду нацизма.