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Краеведа из Петербурга осудили за уравнивание СССР и нацистов

В Петербурге суд отправил в колонию краеведа, уравнивавшего СССР и нацистов
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Lazy_Bear/Shutterstock/FOTODOM

В Петербурге суд вынес приговор в отношении краеведа Дмитрия Витушкина, которого обвиняли в реабилитации нацизма в интернет-публикациях. Об этом сообщает 78.ru.

В сообществе, где петербуржец был администратором, он выложил материалы, в которых приравнивал СССР к нацистской Германии, утверждая, что обе страны якобы должны нести равную ответственность за развязывание Второй мировой войны. Соответствующее заявление идет вразрез с установленными историческими фактами и документами.

Вину в содеянном мужчина признал.

Суд приговорил его к году в колонии-поселении. Помимо этого, ему запретили три года заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов.

До этого в Петербурге поймали подростка, которого подозревают в порче Знамени Победы, которое висело на улице Танкиста Хрустицкого. Во время обысков у юноши обнаружили предметы, которые указывают на его неонацистские взгляды.

Ранее уральского спортсмена арестовали за пропаганду нацизма.

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