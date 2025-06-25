Двухлетняя россиянка играла на детской площадке и провалилась в дыру в конструкции

В Астраханской области двухлетняя девочка провалилась в дыру на детской площадке. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Инцидент произошел в Ахтубинске и попал на видео — кадры сделал родственник, который играл с девочкой на площадке и решил снять это на смартфон. На них девочка бежит по деревянному настилу конструкции в сторону горки, когда внезапно проваливается между досками и кричит. Позже мать пострадавшей забралась на игровую конструкцию, чтобы снять на видео отсутствующую доску и дыру, в которую провалилась ее дочь.

По информации издания, ребенок не получил тяжелых повреждений и отделался разбитой губой, но ее родители планируют не оставлять ситуацию без внимания. Сейчас они сбирают подписи, чтобы подать заявление в прокуратуру — с требованием устранить нарушения на детских площадках. Семья утверждает, что отодранная доска — не единственное подобное нарушение.

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