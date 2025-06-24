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На Урале незнакомец напал на 12-летнего школьника на детской площадке после конфликта с ним

В Челябинске незнакомец напал на 12-летнего мальчика на качелях и начал душить
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Кадр из видео/Telegram-канал «Наш Челябинск»

В Челябинске 12-летний школьник пострадал после внезапного нападения проходившего мимо мужчины. Об этом сообщает Telegram-канал «Наш Челябинск».

На кадрах опубликованного каналом видео мужчина силой останавливает качели на детской площадке, на которых качается мальчик. После этого стаскивает ребенка на землю и начинает душить. Мальчик пытается оказать сопротивление, но со взрослым оппонентом справиться не может.

По словам матери потерпевшего, ее сын рассказал, что прохожий начал «докапываться» до него и его друга. Дети попытались дать отпор и пожалели.

«Они после того, как он их начал оскорблять, сказали ему, что он дебил, после чего мужчина на них накинулся», — поделилась челябинка.

Женщина написала на незнакомца заявление в полицию. Правоохранительные органы проводят проверку.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье мигрантка избила мальчика на детской площадке.

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