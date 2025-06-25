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Россиянин сбросил знакомую в мусоропровод и получил семь лет строгого режима

В Волгодонске осудили мужчину, сбросившего знакомую в мусоропровод
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Depositphotos

В Волгодонске вынесли приговор 43-летнему мужчине, который сбросил свою 33-летнюю знакомую в мусоропровод. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел 17 сентября 2024 года в многоквартирном доме на улице Курчатова. В ходе ссоры мужчина схватил свою знакомую за ноги и сбросил ее в мусоропровод с шестого этажа. Женщина упала на первый этаж, получив тяжелые травмы, но выжила благодаря оперативной медицинской помощи.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 105 УК РФ. Его приговорили к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

До этого в Москве спасли иностранца, застрявшего в мусоропроводе. Жители сначала не понимали, откуда идут крики, однако вскоре поняли, что они усиливаются, когда выбрасывается мусор.

Ранее в Москве мужчина полез за закладкой и упал в вентиляционную шахту на 13-м этаже.

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