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В Дагестане ректора аграрного университета задержали за взятку

МВД: ректора Дагестанского аграрного госуниверситета задержали за взятку
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Olena Yakobchuk/Shutterstock/FOTODOM

Ректор и сотрудники администрации Дагестанского аграрного госуниверситета задержаны за взятку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное МВД.

В ведомстве указали, что центр по противодействую экстремизму МВД Дагестана выявил крупную преступную схему в одном из ведущих вузов республики. Установлено, что ректор и работники администрации университета разработали систему получения и передачи взяток за решение вопросов, связанных с приемом на учебу и сдачей зачетно-экзаменационной сессии. Кроме того, подозреваемые, составляя подложные документы, занимались хищением бюджета, выделенного вузу.

24 июня оперативники задержали взяточников с поличным при получении незаконного вознаграждения за помощь в поступлении в учебное заведение.

18 июня промышленный районный суд города Смоленска приговорил бывшего ректора Смоленского государственного университета спорта (СГУС) Георгия Греца к 12,5 года колонии за ряд коррупционных преступлений. По данным следствия, в период с октября 2015 года по декабрь 2021 года экс-ректор растратил имущество университета на сумму свыше 10 млн рублей, получил взятки на более чем 10 млн рублей, а также незаконно предоставлял предпринимателям помещения вуза для размещения оборудования для майнинга криптовалют. Помимо этого, Грец незаконно хранил на своей даче 570 патронов.

Ранее при обыске у смоленского ректора нашли золотые унитазы.

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