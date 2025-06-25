В Калининграде 53-летний отчим надругался над одноклассницей пасынка

В Калининграде мужчину осудили за надругательство над одноклассницей пасынка

Жителю Калининграда вынесли приговор за насильственные действия сексуального характера в отношении ребенка. Об этом сообщает Гурьевский районный суд региона.

Как установил суд, 53-летний мужчина надругался над одноклассницей своего пасынка, когда она находилась в его квартире. При каких обстоятельствах это произошло, не уточняется.

Известно, что в этот момент фигурант находился в состоянии алкогольного опьянения. Точный возраст ребенка не сообщается, но, исходя из обвинений, ему еще не было 14 лет.

Мужчину задержали, в его отношении возбудили уголовное дело, сам он в содеянном не признался.

«Несмотря на непризнание С. своей вины, его виновность была доказана показаниями потерпевшей, свидетелей, заключениями экспертов и другими исследованными в судебном заседании доказательствами», – сообщается в публикации.

Суд приговорил фигуранта разбирательств к 12,5 года лишения свободы, которые он проведет в колонии строгого режима. Помимо этого, он выплатит пострадавшей 700 тысяч рублей в качестве моральной компенсации.

Ранее в Сибири арестовали 20-летнего мигранта, обвиняемого в изнасиловании девушки.