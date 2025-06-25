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В Сибири арестовали 20-летнего мигранта, обвиняемого в изнасиловании девушки

В Новосибирске арестовали нелегального мигранта, обвиняемого в изнасиловании
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Суды общей юрисдикции Новосибирской области

Новосибирский районный суд арестовал 20-летнего иностранного гражданина, которого обвиняют в изнасиловании 22-летней жительницы Барнаула. Об этом сообщила в пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

Согласно материалам дела, 22-летняя девушка приехала в Новосибирск из своего родного города в гости к подруге. Вместе они пошли отдыхать в бар. Ночью подруги вышли из заведения на улицу и собирались сесть в такси, когда к ним подошел незнакомец. Он предложил продолжить отдых в своей компании.

«Девушкам молодой человек показался нормальным и очень общительным. Поэтому они согласились на его предложение сесть к нему в автомобиль и продолжить общаться», — уточнили в пресс-службе.

Затем к девушкам и их новому знакомому присоединился приятель последнего, который тоже был на автомобиле. Компания поехала в другой бар за алкоголем, а потом отправилась в лес распивать напитки. К утру подруга потерпевшей уехала вместе с присоединившимся к компании молодым человеком. А потерпевшая осталась с обвиняемым вдвоем.

Далее, как утверждает оставшаяся в лесу девушка, молодой человек угрожал ей ножом и изнасиловал ее. Иностранец обвинения отрицает, утверждая, что половой акт произошел по взаимному согласию.

«Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 23 августа 2025 года», — сообщили в пресс-службе.

Также известно, что обвиняемый находился на территории России с нарушением миграционного законодательства.

Ранее сообщалось, что в Москве иностранец залез в припаркованную машину и изнасиловал сидевшую в ней женщину.

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