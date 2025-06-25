На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые обнаружили «биение сердца» Земли под Африкой — оно разрывает континент и создает новый океан

NG: в Эфиопии из глубин Земли ритмично поднимаются потоки расплавленной мантии
close
Dr Derek Keir, University of Southampton/ University of Florence

Ученые из Саутгемптонского университета в Великобритании обнаружили, что под регионом Афар в Эфиопии из глубин Земли ритмично поднимаются потоки расплавленной мантии. Эти пульсации, похожие на биение сердца, постепенно разрывают Африканский континент и формируют новый океан. Работа опубликована в журнале Nature Geoscience (NG).

Речь идет об уникальном месте на планете, где сходятся сразу три тектонических разлома: Эфиопский рифт, Красноморский рифт и рифт Аденского залива. Именно здесь, как выяснили ученые, расположен мощный, асимметричный восходящий поток горячей мантии — так называемый плюм, — который не просто существует, а «пульсирует» с характерной химической подписью.

«Мы обнаружили, что мантия под регионом Афар не однородна и не статична. Она пульсирует, и эти пульсации переносят расплавленную породу, содержащую уникальные химические следы. Они, как штрихкоды, повторяются в разных частях рифта, и их структура зависит от условий на поверхности — толщины земной коры и скорости расхождения плит», — рассказала ведущий автор работы доктор Эмма Уоттс.

Анализ более 130 образцов вулканических пород, собранных в регионе, а также данных сейсмологии и компьютерного моделирования показал: чем быстрее расходятся тектонические плиты (например, в районе Красного моря), тем регулярнее и эффективнее проходят пульсации — как через узкую артерию.

По словам профессора Тома Гернона из Саутгемптонского университета, такая активность мантии помогает объяснить, почему вулканизм и землетрясения чаще происходят в определенных зонах.

«Глубинные потоки мантии не просто поднимаются вверх. Они реагируют на движение тектонических плит, концентрируют вулканическую активность в местах, где земная кора тоньше, и формируют будущие океаны», — отметил он.

По мнению ученых, через миллионы лет нынешний разлом превратится в полноценный океан — четвертый после Атлантического, Индийского и Южного океанов.

Ранее в Андах обнаружили руины таинственного древнего храма.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами