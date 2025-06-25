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Россиянин избил пенсионера палкой по голове после ссоры из-за холодильника

В Белгороде мужчина избил пенсионера палкой по голове после ссоры о холодильнике
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Shutterstock

В Белгороде 46-летний мужчина избил палкой 75-летнего пенсионера на площадке для мусора. Об этом сообщает УМВД России по региону.

Инцидент произошел на площадке для мусора, где пожилой мужчина распиливал свой старый холодильник. Предварительно, ранее судимый мужчина заметил пенсионера и потребовал, чтобы тот прекратил начатое и отдал бытовой прибор ему. После отказа злоумышленник избил горожанина палкой по голове и похитил шлифовальную машинку стоимостью 4,5 тысячи рублей.

Полицейские оперативно задержали подозреваемого и обнаружили похищенный инструмент в его доме. Возбуждено уголовное дело по статье о грабеже. Детали и обстоятельства случившегося на данный момент устанавливаются.

До этого в Калининграде мужчина приставал к женщине, а затем избил ее бутылкой и палкой. Муж пострадавшей прибежал на помощь, едва узнав о происходящем. Он схватил палку и дал обидчикам жены отпор.

Ранее россиянин избил металлическим прутом обидчика сына.

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