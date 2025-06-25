Лаборатории университета Бен-Гуриона серьезно пострадали от атак Ирана

В результате ракетных ударов Ирана в Израиле уничтожены шесть лабораторий университета имени Давида Бен-Гуриона, еще девять серьезно повреждены. Об этом сообщает Times of Israel.

«Шесть исследовательских лабораторий университета Бен-Гуриона были разрушены, еще девять повреждены в результате попадания иранской ракеты в кампус медицинского центра «Сорока» 19 июня», — сказано в сообщении.

Отмечается, что удары по лабораториям почти свели на нет многие годы работы над исследовательскими проектами Израиля в области медицины и биологии.

В ночь на 22 июня американский лидер Дональд Трамп сообщил, что военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. По его словам, ключевые объекты Ирана по обогащению урана были «целиком и полностью уничтожены». Спустя еще два дня Трамп сообщил, что Иран и Израиль договорились о введении режима прекращения огня. По его словам, после его вступления в силу мир поприветствует «официальное окончание 12-дневной войны».

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