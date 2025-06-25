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Москвич годами растлевал малолетнюю дочь и попытался ее изнасиловать

«МК»: в Москве мужчина годами растлевал дочь и попытался ее изнасиловать
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Depositphotos

В Москве задержали мужчину, который годами растлевал малолетнюю дочь и попытался ее изнасиловать. Об этом сообщает mk.ru.

Все случилось в квартире на Староалексеевской улице. Предварительно, мужчина 1969 года рождения, который один воспитывал малолетнюю дочь, с июня 2023 года систематически принуждал девочку присутствовать при просмотре непристойных видео. В июне текущего года злоумышленник попытался изнасиловать девочку, ворвавшись в туалет с ножом и сорвав с нее одежду, но несовершеннолетняя сумела вырваться и рассказала о произошедшем учительнице.

Подозреваемого, ранее судимого за хранение наркотиков, задержали сотрудники правоохранительных органов. Сейчас с мужчиной работают следователи.

Ранее мужчина растлил 15-летнюю школьницу на пляже в Ленобласти.

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