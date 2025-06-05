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Мужчина растлил 15-летнюю школьницу на пляже в Ленобласти

Neva.Today: в Ленобласти мужчина растлил школьницу на пляже
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Depositphotos

В Ленинградской области 27-летний мужчина познакомился с 15-летней школьницей и растлил ее на пляже. Об этом сообщает Neva.Today.

Все началось с того, что житель Всеволожского района вместе с подругой познакомились со школьницей на улице. Он обменялся с несовершеннолетней контактами под предлогом знакомства со его сыном. На следующий день, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он назначил девочке встречу.

Мужчина с девушкой-подростком пошли на пляж, где он совершил насильственные действия сексуального характера в отношении школьницы, а затем отвел ее в лес и надругался. После этого мужчина отвел ее домой.

Позже об этом стало известно правоохранительным органам, и мужчину задержали. В ходе допроса он признал свою вину и сообщил, что уговаривал потерпевшую молчать о случившемся, боясь «дурной славы» в поселке. Возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 132 УК РФ.

Ранее в Тюмени поймали мужчину, надругавшегося над юной девушкой под мостом.

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