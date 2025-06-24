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В Тульской области задержали подозреваемого в двойном убийстве

СК: подозреваемый в убийстве Архипова и Аксенова задержан в Тульской области

В Тульской области задержан мужчина, которого подозревают в убийстве двух местных жителей — главы новомосковского колледжа олимпийского резерва Александра Архипова и его адвоката Евгения Аксенова. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

По версии следствия, предприниматель из Новомосковска задолжал погибшим несколько миллионов рублей. Он предложил им встретиться якобы для передачи денег и поехал с ними в автомобиле. Когда машина остановилась, мужчина, сидевший сзади, выстрелил обоим в голову и скрылся.

Тела погибших с огнестрельными ранениями нашли утром 23 июня в автомобиле, припаркованном на обочине в поселке Майский Узловского района.

Сотрудники СК и полиции быстро установили личность подозреваемого и задержали его. Сейчас с ним проводят следственные действия.

19 июня вице-губернатор Ленинградской области Игорь Петров был обнаружен мертвым в собственном загородном доме в деревне Юкки Всеволожского района. Тело чиновника нашли с огнестрельным ранением, следов взлома в доме при этом не было зафиксировано. Предполагается, что смертельное ранение мужчина получил во время чистки ружья.

Ранее в Канаше убили предпринимателя из Чувашии.

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