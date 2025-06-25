Сооснователя «Диссернета» заочно приговорили к пяти годам колонии

Сооснователь «Диссернета» Заякин заочно осужден на 5 лет за перевод денег ФБК

Басманный суд Москвы заочно приговорил к пяти годам колонии сооснователя «Диссернета» Андрея Заякина (признан в РФ иностранным агентом и внесен в список террористов и экстремистов) по делу о финансировании экстремистской деятельности. Об этом в интервью РИА Новости сообщил его адвокат Михаил Бирюков.

«Суд приговорил к пяти годам лишения свободы годам заочно», — заявил он.

Гособвинение запросило Заякину наказание в виде лишения свободы на пять лет в колонии общего режима.

В ходе следствия выяснилось, что мужчина перевел денежные средства на счет ФБК (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России). В 2022 году суд заочно выдал санкцию на арест Заякина, ему также была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

Спустя несколько месяцев Росфинмониторинг сообщил о внесении сооснователя «Диссернета» в перечень террористов. Его имя появилось в соответствующем списке на сайте ведомства.

«Диссернет» — сетевое сообщество экспертов, которое противостоит махинациям и подлогам в области научной и образовательной деятельности, в особенности в процессе защиты диссертаций и присвоения ученых степеней в России.

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