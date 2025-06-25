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Волонтеры обвинили хозяйку конного клуба в ХМАО в жестоком отношении к лошадям

Владелицу конного клуба в ХМАО обвинили в жестоком обращении с животными
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Shutterstock

Хозяйку конного клуба в ХМАО подозревают в жестоком обращении с животными. Об этом зооволонтеры рассказали Ura.ru.

Речь идет о конном клубе «Легенда» в Нижневартовске и его владелице Екатерине Кольцовой. Недавно волонтеры пришли туда в качестве бесплатной рабочей силы и своими глазами увидели, в каких условиях содержатся животные.

«Лошади в денниках, если мы не убирались, могли чуть ли не по колено стоять в собственных испражнениях. Аммиак, который они выделяют, вызывает у животных ХОБЛ (хронический обструктивный бронхит лошадей. — прим. ред.). А еще она за любое непослушание их била, чем попало — и ведрами, и палками, и хлыстами. Питались они тоже очень плохо, зашуганные, травмированные, так они живут много лет», — уверена собеседница редакции.

Однако сама владелица конного клуба обвинения в жестоком обращении отвергла. Женщина, по ее собственным словам, напротив, не раз спасала коней, которых собирались отдать на мясо.

В клубе регулярно бывают специалисты ветеринарной службы, но пока нареканий не было, добавила Кольцова. Однако полиция Нижневартовска уже начала проверку в ее отношении. О ее результатах станет известно позднее.

Ранее заводчицу из Челябинской области отправили на принудительное лечение из-за отношения к псам.

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