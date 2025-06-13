В Петербурге неизвестный приставал к 12-летней девочке в лифте

В Санкт-Петербурге ищут мужчину, который домогался 12-летней девочки в лифте, сообщает портал «Конкретно.ру».

Мать пострадавшей обратилась в полицию вечером 11 июня и сообщила, что ранее в этот же день неизвестный распускал руки и пытался потрогать ее маленькую дочь. Все произошло около 17:40 в лифте дома на улице Бутлерова в Калининском районе города.

По данным источников, на вид подозреваемому около 35-40 лет. Школьница также вспомнила, что на нем были надеты светло-синие джинсы, белая куртка и кепка. Правоохранители составили ориентировку.

Возбуждено уголовное дело, мужчину разыскивают по обвинению в насильственных действиях сексуального характера.

Ранее в Твери IT-специалист остановил девочку на велосипеде и стал ее домогаться.