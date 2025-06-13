На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Петербурге неизвестный приставал к 12-летней девочке в лифте

Неизвестный пытался потрогать ребенка в лифте дома на севере Петербурга
close
koonsiri boonnak/Shutterstock/FOTODOM

В Санкт-Петербурге ищут мужчину, который домогался 12-летней девочки в лифте, сообщает портал «Конкретно.ру».

Мать пострадавшей обратилась в полицию вечером 11 июня и сообщила, что ранее в этот же день неизвестный распускал руки и пытался потрогать ее маленькую дочь. Все произошло около 17:40 в лифте дома на улице Бутлерова в Калининском районе города.

По данным источников, на вид подозреваемому около 35-40 лет. Школьница также вспомнила, что на нем были надеты светло-синие джинсы, белая куртка и кепка. Правоохранители составили ориентировку.

Возбуждено уголовное дело, мужчину разыскивают по обвинению в насильственных действиях сексуального характера.

Ранее в Твери IT-специалист остановил девочку на велосипеде и стал ее домогаться.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами