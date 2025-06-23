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Семилетний мальчик упал с самоката и разбил голову в Петербурге

В Петербурге семилетний мальчик разбил голову, упав с самоката
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

В Петербурге семилетний ребенок упал с самоката и получил травму головы. Об этом сообщает Telegram-канал «Конкретно.ру».

Инцидент произошел 22 июня в деревне Глинка на Светлой улице. Юный житель Московского района упал с самоката и сильно ударился головой.

В результате ребенка госпитализировали. Врачи диагностировали у него очаговую травму головного мозга. На данный момент он находится в хирургическом отделении в состоянии средней степени тяжести.

До этого поход на детскую площадку в Петербурге закончился для девятилетнего мальчика госпитализацией в медицинское учреждение. Он упал с высоты, и медики диагностировали у малолетнего разрыв левой почки и сотрясение мозга. Состояние пострадавшего оценили как тяжелое.

Ранее годовалый ребенок проломил череп, упав с лестницы на даче.

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