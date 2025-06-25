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Супруги из Башкирии назвали код из СМС и лишились более 5 млн рублей

В Башкирии супруги лишились 5 млн рублей из-за мошенников
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Depositphotos

В Башкирии супруги поверили мошенникам и лишились сбережений. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Все началось с того, что 24-летнему жителю Стерлитамака позвонил злоумышленник, представившийся сотрудником налоговой службы. Аферист сообщил, что работодатель не подал декларацию 3-НДФЛ, и предложил записаться на прием, выманив у потерпевшего код из СМС. После этого преступники переключили мужчину на поддельную линию поддержки «Госуслуг», где лжесотрудник ЦБ убедил мужчину, что на его имя пытаются оформить кредит.

Мужчина рассказал обо всем жене, и супруги в течение недели перевели преступникам суммарно более 5 млн рублей личных сбережений и кредитных средств. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства преступления и причастных лиц.

Ранее российская медработница поверила «сотруднику ФСБ» и потеряла 2 млн рублей.

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