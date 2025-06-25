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ФСБ показала видео предотвращения теракта в Подмосковье

ФСБ показала кадры с места ликвидации украинских агентов в Подмосковье
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Дмитрий Макеев/РИА Новости

Федеральная служба безопасности (ФСБ) обнародовала кадры предотвращения теракта в Подмосковье. Об этом сообщает ТАСС.

Сотрудники ФСБ нейтрализовали двух россиян, подозреваемых в сотрудничестве с украинскими спецслужбами. Как уточнили в ведомстве, они планировали теракт против российского военного. На месте происшествия нашли пистолеты Макарова с патронами и готовое к применению самодельное взрывное устройство.

По данным Центра общественных связей ФСБ, злоумышленники были обнаружены в районе одного из садоводческих некоммерческих товариществ в Московской области. Там они доставали из схрона самодельное взрывное устройство, которое планировалось использовать для совершения диверсионно-террористического акта в отношении одного из военнослужащих в Московской области.

Во время задержания мужчины, которые, по данным ФСБ, были пособниками украинских спецслужб, оказали вооруженное сопротивление и ответным огнем были нейтрализованы.

Ранее задержание россиян, готовивших взрыв в Бердянске, попало на видео.

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