Россияне стали намного чаще покупать лотерейные билеты

Россияне в 2025 году стали на 15% чаще покупать тиражные лотерейные билеты, чем в 2024-м. Об этом говорится в исследовании Почта Банка, которое поступило в редакцию «Газеты.Ru».

Объем трат на лотерейные билеты увеличился на 28%, а средний чек вырос на 12%, до 361 рубля.

«Как правило, россияне мечтают выиграть недвижимость или денежные средства, а некоторые просто испытывают удачу. При этом 54% в общей доле покупателей — женщины. Вместе с тем их средний чек меньше мужского на 18% и составляет 334 рубля. Часто россияне приобретают лотерейные билеты в качестве подарка к определенному празднику, например, к Новому году. Как правило, такие покупки совершаются из интереса или по традиции», — отметили в пресс-службе банка.

По данным аналитического центра «Чек Индекс», количество приобретенных россиянами билетов в 2024 году выросло на 30% по сравнению с 2023 годом. Средний чек при покупке составил 210 рублей, тогда как в 2023 году он был 155 рублей, а в 2022 году — 112 рублей. Обычно за одну покупку приобретается два-три билета. Основными факторами роста популярности лотерей стали активная реклама на телевидении и в интернете, а также расширение ассортимента лотерей с реальными шансами на выигрыш призов от 1 млн рублей. Кроме того, участие в лотереях все чаще воспринимается как семейная традиция или необычное времяпрепровождение.

Ранее сообщалось, что женщина в Канаде выиграла в лотерею дважды за неделю.