Фанаты были потрясены сюжетным поворотом в финале мультсериала «Симпсоны», пишет Daily Mail.

Завершающий эпизод 36-го сезона под названием «Estranger Things» представил грандиозный сюжетный поворот. В одной из сцен действие переносится на 35 лет в будущее, где Лиза упоминает свою «покойную мать», намекая на то, что Мардж Симпсон уже покинула этот мир. Гомер остается без своей верной супруги и даже оказывается в доме престарелых во Флориде.

Во время одного из эпизодов Лиза читает письмо, оставленное Мардж, в котором та просит детей сохранить крепкую связь между собой. Барт и Лиза объединяются, чтобы найти отца, а Мардж наблюдает за происходящим с облаков — возможно, символизируя ее переход в загробную жизнь.

Хотя конкретные обстоятельства смерти Мардж так и остались невыясненными, зрители предполагают, что она ушла из жизни до достижения 70-летнего возраста.

Реакция аудитории была бурной. Пользователи социальных сетей выразили свое возмущение и удивление.

«Что это я слышу, что Мардж Симпсон больше нет?» — удивляются фанаты.

Для поклонников «Симпсонов» эти изменения стали настоящим ударом. По их словам, Мардж всегда считалась центральной фигурой и символом стабильности в мире мультсериала.

Ранее археологи нашли в 3000-летней египетской гробнице картину «Мардж Симпсон».