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В египетской гробнице обнаружили 5000-летнюю рукопись, содержащую «ужасающее послание»

Рукопись, найденная в египетской гробнице, может содержать ужасающее послание
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Staats/Universitatsbibliothek Hamburg/PD

Археологи обнаружили древний манускрипт с «ужасающим посланием» возрастом около 5000 лет в одной из гробниц неподалеку от Саккары в Египте, пишет Mirror. Эта находка считается одной из самых значимых за последнее время, поскольку редко удается обнаружить документы столь раннего периода в таком хорошем состоянии сохранности.

Документ был найден внутри запечатанного саркофага, укрытого глубоко в подземельях некрополя. Текст написан на папирусе и выполнен в смеси ранних иероглифов и иератического письма — формы письменности, которая использовалась в административных и религиозных текстах того времени. Ученые отмечают, что расшифровка такого рода документов представляет собой сложную задачу из-за ограниченного количества сохранившихся аналогов.

Предварительный анализ показал, что содержание текста может быть связано с философскими и религиозными представлениями о мире, характерными для самых ранних цивилизаций. В нем упоминается связь между земной жизнью и загробной, а также роль человека в космическом порядке. Некоторые исследователи предполагают, что текст содержит элементы знаний, которые могли повлиять на более поздние религиозные традиции, включая некоторые апокрифические сочинения.

Особый интерес вызвало описание возможной связи манускрипта с «ужасающим посланием» о судьбе человечества. Однако точное соответствие пока не установлено, и специалисты продолжают работу над переводом и интерпретацией текста. Для этого используются современные методы сканирования и компьютерного анализа, включая искусственный интеллект.

Ранее археологи нашли в 3000-летней египетской гробнице картину «Мардж Симпсон».

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