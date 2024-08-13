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Психотерапевт объяснил, что делать женщинам, когда их домогаются таксисты

Психотерапевт Фомин: на случай домогательств в такси нужно иметь газовый баллончик

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Илья Питалев/РИА Новости

Женщинам при домогательствах таксистов во время выполнения заказа нужно соблюдать спокойствие и давать уверенный и настойчивый отпор. Об этом «Газете.Ru» рассказал врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук Евгений Фомин. Собеседник указал на то, что женщинам стоит носить с собой предметы самообороны на такой случай.

«Женщинам, столкнувшимся с домогательствами в такси, четко отстаивать свою позицию, чтобы отрезвить человека. Нужно озвучить водителю, что у его действий будут негативные последствия. К примеру, женщина может сказать, что вызовет полицию или сообщит о домогательствах работодателю мужчины», — рассказал Фомин.

Собеседник подчеркнул, что нужно иметь с собой средство индивидуальной защиты, например, газовый баллончик, чтобы в случае уже какого-то физического контакта можно было себя обезопасить. По мнению психотерапевта, участившиеся случаи домогательств в отношении женщин в такси связаны не с психическими заболеваниями водителей, а с тем, что некоторые мужчины с точки зрения цивилизационного и культурного воспитания неадекватно реагируют на оголенные части тела.

«Стоит помнить, что такой человек живет со своим образованием и сформированным отношением к определенным вещам, поэтому дело тут не в психологии», — уточнил специалист.

До этого в Москве задержали таксиста, который при выполнении заказа стал снимать пассажирку и делать неприличные замечания, в том числе просил дать ему потрогать грудь. Сейчас водителя такси проверяют по статье о покушении на насильственные действия сексуального характера. Уточняется, что задержанный Хаджимурад Абдахов регулярно домогался пассажирок, записывал происходящее в салоне на видео и выкладывал ролики в свой блог.

Ранее на МКАД произошло массовое ДТП с такси.

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