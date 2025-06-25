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Китайское кафе обрело популярность из-за кофе со свиными потрохами

SCMP: в Китае обрел бешеную популярность кофе со свиными кишками
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В китайском городе Цзяньоу провинции Сычуань местное кафе стало хитом в соцсетях благодаря необычному напитку — латте с отваром из свиных кишок. Об этом сообщила газета SCMP.

По словам владельца заведения Чжан Ючи, идея пришла ему в голову, чтобы одновременно продвигать местную кухню и свое кафе. В Сычуани тушеные свиные кишки — популярное блюдо, и теперь этот вкус перенесли в кофейную чашку.

Напиток готовят, добавляя 6 граммов бульона из кишок в латте — такую пропорцию установили после многочисленных тестов. По словам Чжана, вкус у напитка солоновато-сладкий, напоминает «соленый сыр».

Один стакан стоит 32 юаня (примерно $4 или около 314 рублей), а с начала июня продажи напитка резко выросли — около 80% клиентов пробуют именно этот необычный кофе. Посетители приезжают даже из других городов, чтобы попробовать напиток.

Мнения в соцсетях насчет этого рецепта разделились: одни считают идею интересной и хотят попробовать, другие — абсурдной. Однако в Китае уже не в первый раз удивляют странными кофейными экспериментами. Например, в других регионах в латте добавляли острый перец и даже жареных червей.

Ранее в Китае люди начали заводить дрожжи в качестве домашних питомцев.

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