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В Китае люди начали заводить дрожжи в качестве домашних питомцев

OC: китайцы заводят дрожжи в качестве питомцев
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on.cc 東網／東方日報/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В Китае люди начали заводить дрожжи в качестве домашних питомцев, пишет Oddity Central.

В последние годы среди молодежи Китая становится все популярнее необычное хобби — содержание так называемых «статичных питомцев». В условиях напряженной повседневной жизни и высокого уровня стресса люди ищут простые и неприхотливые способы получить эмоциональную разрядку. Один из самых неожиданных трендов в этом направлении — домашние дрожжи.

Эти живые организмы, требующие для ухода лишь муку, воду и немного сахара, стали настоящими любимцами у местного населения. Уход за ними прост: достаточно регулярно подкармливать смесь, чтобы наблюдать, как она растет, пузырится и выделяет характерный слабый аромат брожения. Такой процесс может занимать всего несколько часов, но он приносит многим чувство умиротворения и заботы.

«Не нужно его выгуливать, никакого беспорядка, он не доставляет беспокойства и за ним легко ухаживать», — делятся своими впечатлениями владельцы домашних дрожжей.

По словам Чжао Мэна, специалиста в области психологии, содержание традиционных животных требует времени, сил и денег, чего современные студенты и офисные работники часто лишены. «Статичные» питомцы, напротив, не требуют внимания круглые сутки, но создают ощущение заботы и ответственности без серьезных усилий.

Психотерапевт Ду Хэмин отмечает, что такие питомцы дают людям ощущение надежной привязанности. Они не болеют, не требуют постоянного контакта и не вызывают стрессовых ситуаций.

Ранее соцсети удивило уличное блюдо из Китая, похожее на клок волос.

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