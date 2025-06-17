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В Петербурге суд оштрафовал мать, занимавшуюся самолечением новорожденного ребенка

В Петербурге мать погубила младенца, не желая вызывать врача, и получила штраф
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Shutterstock

В Санкт-Петербурге осудили женщину, которая погубила собственного сына самолечением. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Уголовное дело по ч.1 ст.109 УК РФ возбудили в отношении Парвины Байтемировой после того, как в феврале этого не стало ее семимесячного ребенка. Женщина родила мальчика в петербургском медучреждении в середине июля 2024 года, но решила не оформлять никаких документов и уже на следующий день забрала младенца домой.

Байтемирова почти не заботилась о новорожденном и не следила за состоянием здоровья своего сына. Когда ребенку стало хуже, мать попыталась лечить его в домашних условиях, не желая вызывать врача. В результате у мальчика развилось заболевание – первичный туберкулез легких в фазе прогрессирования.

Дело рассматривалось в особом порядке в Пушкинском районном суде. Байтемирова признала свою вину и была оштрафована на 100 тыс. рублей, также суд учел время содержания под стражей и снизил штраф до 70 тыс.

Ранее в Швеции женщину отправили под суд после того, как она разбила яйцо о лоб своего ребенка.

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