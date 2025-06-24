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Милонов призвал поместить на принудительное лечение блогера, учившего, как лапать девушек

Депутат Милонов: инфоцыгана, который призывает лапать девушек, стоит поместить на лечение
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Инциденты на улицах Москвы, когда мужчины лапают женщин по заданию инфобизнесмена — не шалость, а правонарушение. Человека, призывающего к подобному, нужно изолировать на принудительное лечение, заявил «Газете.Ru» зампред комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов.

«С моей точки зрения, тут ответ очевиден. Это не просто хулиганское поведение, не просто шалость — это правонарушение, которое, судя по всему, связано с особенностями психического состояния данного человека. И самое лучшее будет, конечно, не просто изоляция этого гражданина, а изоляция с принудительным лечением», — сказал депутат.

Милонов подчеркнул, что благодаря данной мере станет возможно получить гарантию того, что инфоблогер выйдет в адекватном состоянии.

«Сейчас выпускать его на улицу просто опасно, потому что подобного рода призывы это не просто хулиганские действия, это действия, которые, судя по всему, отражают стойкое психическое расстройство», — сказал он.

До этого несколько девушек в Москве столкнулись с домогательствами на улицах. Мужчины подходили к ним и трогали за интимные места. Как выяснилось, все эти инциденты — часть тренинга, на котором участников курса просят подойти к незнакомке и прикоснуться к ней, придумывая для этого предлоги, пишет Telegeam-канал BAZA.

Ранее мигрант домогался малолетней девочки в Тверской области.

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