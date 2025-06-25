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Академик назвала способы, которые помогут добавить 10—15 лет жизни

Академик Драпкина: отказ от курения поможет добавить 10—15 лет жизни
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Shutterstock

Двигательная активность в течение хотя бы 150 минут в неделю поможет добавить 10—15 лет жизни, можно плавать, кататься на велосипеде или гулять. Об этом kp.ru рассказала врач – терапевт, доктор медицинских наук, директор НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава РФ, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Оксана Драпкина.

Кроме того, для достижения этой цели важно правильно питаться, есть больше фруктов и овощей, а также отказаться от курения. Помимо этого, врач советует научиться справляться со стрессом. Например, можно заниматься любимым хобби, медитировать или определить с психологом свои «точки опоры» во временя «рабочего и семейного шторма».

«А еще — регулярно проходите диспансеризацию и проверяйтесь у врача. Регулярные осмотры помогут поймать проблемы на старте, пока резервы еще есть», — добавили в сообщении.

Физиолог Брэдли Эллиотт из Вестминстерского университета рассказал, что регулярная физическая активность, качественный сон, сбалансированное питание и управление стрессом заметно повышают шансы на долгую и здоровую жизнь.

Ранее сообщалось, что лекарство от диабета увеличило продолжительность жизни женщин.

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