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Названы главные привычки, помогающие прожить дольше

The Conversation: увеличить продолжительность жизни могут четыре фактора
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Depositphotos

Регулярная физическая активность, качественный сон, сбалансированное питание и управление стрессом заметно повышают шансы на долгую и здоровую жизнь. Об этом физиолог Брэдли Эллиотт из Вестминстерского университета рассказал изданию The Conversation.

По данным исследований, даже переход от сидячего образа жизни к легкой подвижности (быстрая ходьба по 75 минут в неделю) может продлить жизнь на два года. Однако специалист отметил, что упражнения не полностью компенсируют вред от постоянного сидения. Для повышения уровня подвижности ученые советуют вставать каждые 30 минут, чаще передвигаться по офису и стоять в транспорте.

Качество питания также является критическим фактором долголетия. Исследования Гарвардской школы здравоохранения показали, что долгожители чаще едят овощи, фрукты, цельнозерновые продукты, орехи и бобовые, избегая переработанного мяса, жареного и сладкого. При этом речь не о полном отказе от мяса, а о преобладании растительных продуктов.

Физиолог добавил, что регулярный сон также снижает риск преждевременной смерти. По словам ученого, у тех, кто спит нерегулярно, он выше на 50%. Особенно уязвимы работники с посменным графиком: в этой группе отмечается более низкий уровень здоровья и более высокая частота инсультов.

Ранние стрессовые события — потеря близких или перенесенное жестокое обращение — также могут негативно сказаться на здоровье в пожилом возрасте, усиливая воспаление в организме на клеточном уровне. По словам эксперта, для поддержания психологической стабильности подходят йога и другие техники борьбы с эмоциональным напряжением.

Для долголетия не менее важны и социальные связи. Люди старше 65 лет, ведущие активную социальную жизнь, могут прожить на пять лет дольше «одиночек», уточнил ученый.

Ранее был назван способ гарантированно отсрочить старость.

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