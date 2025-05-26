Лекарство от диабета увеличило продолжительность жизни женщин

Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего (UCSD) обнаружили, что популярный препарат для лечения сахарного диабета второго типа — метформин — может снижать риск преждевременной смерти и способствовать долголетию у женщин. Результаты исследования опубликованы на сайте университета.

В масштабном 30-летнем исследовании приняли участие 438 женщин старше 60 лет с диагностированным диабетом. Одна группа получала метформин, другая — препараты сульфонилмочевины. Последние относят к секретагогам — веществам, которые стимулируют выработку инсулина. Результаты показали, что у женщин, принимавших метформин, риск смерти до достижения возраста 90 лет оказался на 30% ниже по сравнению с участницами второй группы.

Исследование проводилось при поддержке Национального института сердца, легких и крови США. Как подчеркивают авторы, многие участницы, принимавшие метформин, дожили до 90 лет и старше, что стало неожиданным и обнадеживающим результатом.

«Это первое исследование, которое убедительно демонстрирует связь между приемом метформина и увеличением продолжительности жизни», — отметили ученые.

Однако они призывают к осторожности — причинно-следственная связь еще не установлена. Для подтверждения полезного эффекта метформина необходимы дополнительные исследования на людях, в том числе с применением плацебо.

Отмечается, что метформин снижает выработку глюкозы печенью и задерживает ее всасывание в кишечнике. Кроме того, этот препарат оказывает благоприятный эффект на метаболизм липидов: снижает содержание общего холестерина, липопротеинов низкой плотности и триглицеридов.

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