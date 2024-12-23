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Ребенок попал в больницу из-за упавших на него с неба дронов во время светового шоу

Daily Star: в CША во время светового шоу дроны с неба упали на 7-летнего мальчика
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Shutterstock

В США ребенок попал в больницу после того, как на него с неба упали дроны во время светового шоу, пишет Daily Star.

Во время светового шоу в Орландо несколько дронов столкнулись друг с другом и упали на землю, задев семилетнего Александра Эджертона. В результате инцидента школьник получил травмы и был доставлен в больницу.

«Моя дочь нашла его на земле без сознания и с кровью на лице», — рассказала мать мальчика.

В клинике врачи сделали ребенку операцию из-за тяжести полученных травм. После этого второе шоу, запланированное на более позднее время, было отменено из-за «технических неполадок». Мать Александра выразила недовольство действиями городских властей и компании, владеющей дронами, заявив, что они должны понести ответственность за случившееся.

Организаторы шоу выпустили заявление, сообщив, что безопасность зрителей является их приоритетом, добавив, что все их дроны прошли необходимую сертификацию.

Ранее американский школьник ослеп из-за того, что питался исключительно фастфудом.

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