В Сирии произошли взрывы

SANA: несколько взрывов произошло в сирийских городах Джебла, Банияс и Латакия

Несколько мощных взрывов произошли в сирийских приморских городах Джебла и Банияс. Об этом сообщает агентство SANA.

Отмечается, что на бывшем военном объекте в Джебле начался пожар в результате детонации нескольких ракет. Информации о возможных пострадавших не приводится.

По данным телеканала Al-Mayadeen, сильные взрывы произошли в сельской местности города Латакии на объектах, принадлежащих иностранным военным группировкам, связанным с министерством обороны Сирии.

О серии взрывов в Дамаске также сообщалось накануне.

22 июня в районе Дувейла в Дамаске, где проживает христианское население, произошел мощный взрыв в церкви Святого Илии. Взрывное устройство сработало во время богослужения — террорист ворвался в помещение и открыл огонь, а потом активировал бомбу. На следующий день сирийские силовики задержали организаторов теракта и участников подпольной группы.

Ранее настоятель атакованной в Сирии церкви не исключил повторения терактов.