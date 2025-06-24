В Дамаске прогремел взрыв. Об этом сообщает сирийский телеканал Al-Ikhbaria.

Другие подробности инцидента неизвестны.

22 июня в районе Дувейла в Дамаске, где проживает христианское население, произошел мощный взрыв в церкви Святого Илии. Взрывное устройство сработало во время богослужения — террорист ворвался в помещение и открыл огонь, а потом активировал бомбу.

На следующий день сирийские силовики задержали организаторов теракта в храме и участников подпольной группы. По информации местных журналистов, задержание было произведено менее чем за 24 часа в результате спецоперации.

Настоятель церкви святого Илии, атакованной в Дамаске, Юханна Шхада заявил, что не может исключать повторения терактов. По его мнению, эта трагедия напомнила сирийцам о тяжелых годах нестабильности. Он отметил, что власти обязаны провести тщательное расследование и обнародовать его.

Ранее в МВД Сирии рассказали о террористе, устроившем взрыв в Дамаске.