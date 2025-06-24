РИА Новости: в Дамаске не исключают новых терактов после атаки на храм

Настоятель церкви святого Илии, атакованной в Дамаске, Юханна Шхада, не исключает повторения терактов. Об этом пишет РИА Новости.

«Подобные атаки могут повторяться — будь то против церквей, государственных учреждений или иных объектов, в результате чего страдать будут сирийские граждане»‎, — сказал священнослужитель.

По его мнению, эта трагедия напомнила сирийцам о тяжелых годах нестабильности. Он отметил, что власти обязаны провести тщательное расследование и обнародовать его.

22 июня в районе Дувейла в Дамаске, где проживает христианское население, произошел мощный взрыв в церкви Святого Илии. Взрывное устройство сработало во время богослужения — террорист ворвался в помещение и открыл огонь, а потом активировал бомбу. В МВД Сирии заявили, что он был членом ИГИЛ (организация запрещена в России). На кадрах с места происшествия деревянные скамьи в церкви разбросало в разные стороны, повсюду видны пятна крови. В результате атаки не удалось спасти около 20 человек.

23 июня сирийские силовики задержали организаторов теракта в храме и участников подпольной группы. По информации местных журналистов, задержание было произведено менее чем за 24 часа в результате спецоперации.

Ранее украинские агенты разрушили квартиры в ХМАО, готовясь к теракту.